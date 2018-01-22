Американские СМИ: "Панцирь-С" - идеальное оружие российских военных

У российских военных есть, вероятно, идеальное оружие для отражения массированных атак с использованием беспилотников. С таким заголовком американское издание The National Interest выпустило материал о зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-С".

</ifr mozallowfullscreen webkitallowfullscreen allowfullscreen>

При этом у США нет аналогичного оружия, подчеркивает автор. Издание пишет, что комплекс построен на шасси грузовика. Он несет вооружение из двенадцати зенитных ракет и двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых может делать до 40 выстрелов в секунду. Комплексы неоднократно поражали различные ракеты и беспилотники во время войны в Сирии, напоминает телеканал "Россия 24".