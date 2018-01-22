Посылку с двумя тысячами гранат перехватили в Мексике

Посылку, в которой было около двух тысяч осколочных гранат, перехватили сотрудники управления разведки федеральной полиции Мексики. Об этом пишет газета El Universal.

Взрывоопасный груз, отправленный из штата Тамаулипас, нашли кинологи в центре сортировки посылок в Мехико. Боеприпасы были расфасованы в 40 картонных коробок. По предварительной информации, гранаты могли отправить члены наркокартеля "Гольфо" для преступных группировок, орудующих в мексиканской столице.