Президент Аргентины посетит Россию с официальным визитом

Президент Аргентины Маурисио Макри прибудет с официальным визитом в Россию. Во вторник, 23 января, он проведет переговоры с главой государства Владимиром Путиным. Президенты двух стран планируют обсудить вопросы развития российско-аргентинского партнерства в политической и торгово-экономической сферах.

Аргентина — один из ведущих партнеров России в латиноамериканском регионе. В прошлом году товарооборот между странами вырос примерно до миллиарда долларов. Аргентинская сторона не раз заявляла, что видит широкие возможности для развития сотрудничества с Россией и заинтересована в ее участии в инфраструктурных проектах на территории южноамериканской республики. Также изучается возможность взаимодействия в сфере энергетики, космоса, разработки полезных ископаемых и других областях, сообщает телеканал "Россия 24".