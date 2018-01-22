Великобритания признала преимущество Вооруженных сил России

Британские Вооруженные силы явно отстают от российских! В этом убежден глава генштаба Великобритании Ник Картер. В тексте своего выступления, которое состоится сегодня, Картер признаёт преимущество российских военных, передает телеканал "Россия 24".

По его мнению, крылатые ракеты, успешно примененные в Сирии, представляют серьезную угрозу, и у Лондона нет от них защиты. Также Картер выразил сожаление по поводу снижения трат на военные разработки. В Лондоне озадачены тем, что за последние годы Москве удалось продемонстрировать военные возможности, которым Британия с трудом может соответствовать.