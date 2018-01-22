В Таиланде на рынке взорвалась бомба, погибли 2 человека

В провинции Яла на юге Таиланда взорвалась бомба. Она была спрятана в мотоцикле, который стоял в людном месте на рынке. Взрывное устройство было оснащено таймером, передает ТАСС.

В результате погибли два человека, еще четверо пострадали. Стражи порядка подозревают, что за теракт ответственны исламские сепаратисты. В регионе, где произошел взрыв (провинции Яла, Паттани и Наратхиват) проживает в основном мусульманское население, и радикалы добиваются отделения юга от Бангкока и провозглашения собственного султаната. Противостояние боевиков и сил безопасности идет с 2004 года.