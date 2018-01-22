Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open

Олимпийские чемпионки по теннису в парном разряде россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина продолжают свой путь к финалу на Открытом чемпионате Австралии – первом в сезоне турнире "Большого шлема". "Посеянные" под вторым номером россиянки вышли в четвертьфинал соревнований.

В матче третьего круга Макарова и Веснина одержали победу над чешской парой Барбора Крейчикова/Катержину Синякова (16-й номер "посева"). Встреча продолжалась почти 2,5 часа, соперницы сыграли два тай-брейка. Но в итоге россиянки победили со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 6:2. На пути к полуфиналу Макарова и Веснина сыграют с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань, которые "посеяны" на турнире под шестым номером.