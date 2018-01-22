Пострадавшим от атаки подростка в Улан-Удэ выплатят по 400 тысяч рублей

Все пострадавшие от атаки школьника в Улан-Удэ получат по 400 тысяч рублей от властей Бурятии.

19 января ученик, расстроенный плохой оценкой, бросил в класс бутылку с зажигательной смесью, а затем набросился на учительницу и детей с топором. Пострадали семь человек, в том числе и сам подросток, который порезал сам себя ножом.

Учительница пыталась защитить детей и получила травмы, сейчас ее состояние удовлетворительное. Ее представят к награде, передает РИА Новости. Одна из пострадавших – 13-летняя девочка — находится в крайне тяжелом состоянии. Но врачи говорят о положительной динамике. Сам нападавший прооперирован, он находится в состоянии средней степени тяжести.

400 тысяч рублей – сумма, которую обычно выплачивают пострадавшим в ЧП природного характера. На выплаты пострадавшим от атаки школьника из резервного фонда Бурятии выделят 2,4 миллиона рублей.

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Школа в поселке Сосновый Бор 22 января снова открыла двери для учеников. Закрыт лишь класс, в котором были совершены поджог и нападение.