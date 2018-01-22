В Лос-Анджелесе вручили премии Гильдии киноактеров США

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения премий Гильдии киноактеров США, передает телеканал "Россия 24".

Победу в главной номинации — "Лучший актерский состав" — одержал фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Исполнительница главной роли, актриса Френсис Макдорманд, также стала лауреатом премии. Ранее "Три билборда" получили четыре "Золотых глобуса", в том числе как "Лучший драматический фильм", и теперь картине прочат "Оскар" в этой же категории.

Лучшим актером по версии Гильдии киноактеров США назван Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена".