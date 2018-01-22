Australian Open. Юниорка Фрайман сыграет в третьем круге

22 января 201807:59
Australian Open. Юниорка Фрайман сыграет в третьем кругеЧитайте нас в Telegram
На Открытом чемпионате Австралии по теннису параллельно с главными состязаниями проходит первый в сезоне "Большой Шлем" лучших юниоров мира. Из пяти россиян, вышедших во второй раунд, первой вышла на корт Дарья Фрайман, которая теперь в третьем круге.
Наша спортсменка играла против японки Химено Сакацуме, которая в первом матче обыграла третью ракетку турнира швейцарку Симону Валтерт. Но против Фрайман представительница Японии не устояла. 6:1, 6:3 – победа россиянки.
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