Голевые дубли Месси и Суареса принесли "Барсе" победу

В высшей лиге испанского футбольного чемпионата лидеры из "Барселоны" разгромили в гостях "Бетис". При этом счет 5:0 в свою пользу "сине-гранатовые" установили в заключительные полчаса, а до этого на табло красовались унылые нули.

"Голевое веселье" каталонцев начал Ракитич, который на 59-й минуте реализовал пас Суареса. К слову, уругваец в итоге стал самым полезным игроком в составе "Барсы": он забил два мяча (на 69-й и 89-й минутах) и отдал еще один пас. Также два гола на счету Месси, отличившегося на 64-й и 80-й минутах.