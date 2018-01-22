Шпажистки России выиграли серебро Кубка мира по фехтованию

Женская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала серебряные медали этапа Кубка мира в командном турнире. Этап проходил в столице Кубы – Гаване. В финальном поединке россиянки встречались со спортсменками из Южной Кореи и проиграли со счетом 34:45.

В поединке за третью позицию команда Китая взяла верх над соперницами из Италии – 38:30.

В личных соревнованиях лучший результат продемонстрировала Ольга Кочнева, дошедшая до стадии четвертьфинала.