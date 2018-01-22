Ассанж стал проблемой для Эквадора

Пребывание основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве в Лондоне является проблемой, доставшейся в наследство от бывшего президента Эквадора. Об этом в интервью национальному телевидению заявил действующий лидер страны Ленин Морено.

По его словам, этот вопрос вызывает "больше, чем беспокойство". Морено подчеркнул, что постоянно требует, чтобы Ассанж соответствовал "нормам убежища", поэтому основатель WikiLeaks подписал соглашение, в котором обязался не вмешиваться в политику Эквадора или любой другой страны. Также президент рассказал, что надеется решить проблему Ассанжа в краткосрочной перспективе через посредничество третьих сторон.

Как стало известно ранее, Ассанж, с 2012 года находящийся в посольстве Эквадора в Лондоне, обратился к властям страны с просьбой о натурализации, и она была удовлетворена 12 декабря. Позднее правительство Эквадора запросило Великобританию в предоставлении дипломатического статуса Ассанжу, однако Лондон ответил отказом.

Президент Эквадора сообщил, что предоставление гражданства основателю WikiLeaks было связано с "возможностью того, что с дипломатическим статусом, возможно, ему разрешат выйти, и мы окончательно избавимся от проблемы".