В Тропической Африке умели делать стекло до появления европейцев

Масштабные археологические раскопки и сложные химические исследования показали: к югу от Сахары владели секретом изготовления стекла задолго до прибытия европейских колонизаторов. Открытие описано в научной статье, вышедшей в издании Journal of Archaeological Science.

Северная Африка заслуженно считается землёй великих культур. Древний Египет, одна из колыбелей цивилизации, и Карфаген, финикийская колония, а потом жертва римской агрессии, держат на плечах эту славу.

Что же касается огромных пространств Чёрного континента к югу от Сахары и до самого океана, то здесь, по былому мнению надменных европейских колонизаторов, история началась с их приходом. Ныне мы знаем, что это не так, но прошлое Тропической Африки всё ещё таит немало загадок. Что именно знали и умели люди, населявшие эти обширные земли? Многие ответы только предстоит найти.

Как уточняет пресс-релиз исследования, археологический раскоп Игбо Олокун на юго-западе Нигерии уже более ста лет известен как место производства стеклянных изделий. Но историки долгое время считали, что здесь занимались исключительно переплавкой импортного стекла.

В 2006 году научная группа во главе с Джеймсом Ланктоном (James Lankton) пришла к выводу, что один из сортов стекла, имеющий высокое содержание известняка и глинозёма (учёные обозначили его HLHA), не имеет аналогов ни в одном известном историческом центре производства. Этот факт мог указывать на то, что стекло имеет местное происхождение.

И всё-таки прямых доказательств не хватало. Многие эксперты сомневались в выводах Ланктона и коллег. Новое исследование, проведённое научной группой во главе с Абидеми Бабатунде Бабалолой (Abidemi Babatunde Babalola) из Университета Райса, расставило точки над всеми нужными буквами.

При раскопках учёные обнаружили более 12 тысяч стеклянных бусинок и несколько килограммов стеклянного мусора. 52 найденных шарика подвергли химическому анализу с помощью техник с труднопроизносимыми названиями: масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой и энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия.

Анализ не только подтвердил, что состав стекла HLHA не имеет аналогов в Египте, на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье и Азии. Также обнаружилась совершенно новая композиция LLHA, в которой мало карбоната кальция, зато много оксида алюминия. Она тоже не встречалась в мировых центрах производства этого материала. Кроме того, в исследованных шариках не было найдено солей натрия, распространённого маркера импортируемого в Африку стекла.

Изучение обнаруженных тиглей показало, что оба сорта стекла, HLHA и LLHA, изготовлялись одновременно и в рамках одной и той же технологической традиции. Скорее всего, они делались из местного гранитного песка с добавлением красителей, богатых оксидами марганца, железа, меди и кобальта (MnO, Fe 2 O3 , CuO и CoO). Отличие между двумя сортами состояло в том, что в первом случае в сырьё добавлялся ещё и известняк.

Доказательство местного происхождения открытого в 2006 году сорта HLHA очень важно. Его находили и в других местах Западной Африки, что означает: африканские сообщества той эпохи активно обменивались готовой продукцией и/или технологиями. Между тем производство стекла в Игбо Олокуне датируется XI–XV веками нашей эры.

Это исследование добавило новое важное знание в копилку сведений о древних и развитых культурах, существовавших в своё время на земном шаре. В конце концов, население Европы составляет лишь 10% мирового. И при всей нашей любви к Риму, Греции и Возрождению их сияние не должно ослеплять нас и искажать истинную картину культурного развития человечества.

К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о других "стеклянных" археологических открытиях. Например, мы рассказывали о неожиданном методе изготовления знаменитой Портлендской вазы.