Под Саратовом собаки застрелили охотника

В Краснокутском районе Саратовской области на охоте погиб 64-летний местный житель. Ранним утром 21 января мужчина вместе с братом поехал охотиться. Приехав на место, он открыл багажник машины, чтобы выпустить собак. При этом в руках мужчина держал ружье.

Предположительно, собаки прыгнули на него и задели спусковой крючок, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Охотника госпитализировали с ранением в брюшную полость, он скончался по дороге в больницу.