Australian Open. Халеп выиграла, Гарсия проиграла

На Открытом чемпионате Австралии по теннису – первом в сезоне турнире "Большого Шлема", — завершились матчи четвертого круга в женском одиночном разряде. ПерваЯ ракетка мира румынка Симона Халеп вышла в четвертьфинал, а француженка Каролин Гарсия проиграла.

Гарсия была "посеяна" на кортах "Мельбурн-парка" под восьмым номером и в очередном матче встречалась в 17-й ракеткой турнира американкой Мэдисон Киз. Игра с самого начала не пошла у представительницы Франции и она сумела взять у соперницы всего пять геймов – 3:6, 2:.

Халеп играла против японки Наоми Осаки и не испытала больших проблем – 6:4, 6:2. Немка Ангелика Кербер ("посев" №21), победившая в прошлом раунде Марию Шарапову, на сей раз была сильнее Су-Вэй Се из Тайваня – 4:6, 7:5, 6:2.