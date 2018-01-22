Пучдемон прилетел в Данию, несмотря на запрет Испании

Экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон в понедельник прилетел из Брюсселя в Копенгаген.

Самолет авиакомпании Ryanair с Пучдемоном на борту приземлился в датской столице в 08:20 по местному времени. Здесь собирается принять участие в дебатах "Каталония и Европа на перекрестке за демократию" в Университете Копенгагена.

Как сообщает РИА Новости, ранее прокуратура Испании заявила, что обратится в суд с требованием выдать европейский ордер на арест Пучдемона, если он отправится из Брюсселя в Копенгаген.

Осенью в Каталонии состоялся референдум по вопросу о выходе из состава Испании. Более 90% каталонцев высказались за независимость автономии. Мадрид отказался признавать результаты референдума.

Пучдемона и еще четырех бывших советников правительства Каталонии обвинили в подготовке восстания. Они уехали в Брюссель, власти объявили их в розыск. Позже бельгийский суд официально прекратил дело по экстрадиции Пучдемона в связи с аннулированием европейского ордера на его арест. В то же время национальный ордер на арест каталонского политика остается в силе.