Владельцы "Манчестер Сити" готовы раскошелиться на Лапорта

Игрок оборонительной линии клуба испанской Примеры "Атлетик" Эмерик Лапорт попал в сферу интересов английского "Манчестер Сити". При этом команда Хосепа Гвардиолы готова выложить за скромного по европейским меркам французского защитника фантастические 6 млн евро.

Правда, столь высокая стоимость возможного трансфера возникла не только из-за желания арабских владельцев "горожан" раскошелиться: столь высокая сумма прописана в действующем контракте 23-летнего Лапорта с клубом из Бильбао.

Переговоры между покупателями и продавцами идут очень быстро и сделка может быть оформлена уже на этой неделе, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на El Chiringuito. Лапорт выступает за "Атлетик" с 2012 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 30 матчей во всех турнирах и забил один гол.