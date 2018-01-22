Ташкентские врачи вынули из младенца 16 иголок

В одной из больниц столицы Узбекистана врачи извлекли из тела 11-месячного ребенка 16 стальных игл, передает ТАСС. По словам медиков, операция по извлечению игл длилась девять часов, в настоящий момент ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Мать пришла к детскому урологу после того, как у младенца возникли проблемы с мочеиспусканием.

Из Ферганской области 11-месячного ребенка с температурой и начавшийся пневмонией доставили в Ташкент. В ходе осмотра врач рекомендовал сделать рентген, во время которого было обнаружено, что в теле малыша имеются инородные металлические иглы.

Медики уверены, что ребенок не мог сам проглотить 16 иголок, так как рентген показал, что иглы находились в разных местах тела. Вероятно, иглы были вставлены посторонним человеком.