Биологи: плотоядные очень полезны, но вымирают с пугающей скоростью

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Экология 1 час назад
Биологи: плотоядные очень полезны, но вымирают с пугающей скоростьюЧитайте нас в Telegram
Учёные во главе с Кристофером О'Брайаном (Christopher O'Bryan) из Квинслендского университета в Австралии выполнили масштабный обзор полезных для человека функций, которые выполняют хищники и падальщики, живущие рядом с ним.
Важная роль плотоядных в естественных экосистемах давно признана, но их положительное влияние на хозяйственную деятельность человека разумного до сих пор оставалось без должного внимания. В своей научной работе авторы указывают на эту несправедливость.
О'Брайан и коллеги проанализировали огромный пласт научных статей и собрали своего рода каталог полезных функций которые выполняют плотоядные. Некоторые из таких функций общеизвестны: например, птицы и летучие мыши истребляют насекомых-вредителей. На одном только острове Сулавеси это предотвращает гибель 30% урожая какао-бобов.
Иногда польза от хищников бывает неожиданной. Скажем, пумы делают оленей более осторожными. Реинтродукция пум в США в следующие 30 лет должна уменьшить на 22% количество ДТП с участием этих благородных животных и сэкономить 2,31 миллиарда долларов.
Отдельного упоминания заслуживает роль плотоядных в предотвращении эпидемий. Охотники истребляют переносчиков, а падальщики "утилизируют" заразные тушки. Так, известны случаи, когда из-за сокращения поголовья рыжей лисицы учащались вспышки болезни Лайма.
Но, к сожалению, человечество не склонно ценить своих плотоядных помощников и всё активнее выдавливает их в небытие. Леопарды уже исчезли с 78% территорий их исторического ареала. Африканские львы за пределами охраняемых районов продолжают вымирать. Численность 17 из 22 видов стервятников уменьшается из-за деятельности человека.
"Существует много исследований, в которых отмечается негативное влияние хищников и падальщиков. Но мы только сейчас начинаем осознавать, какие потенциально незаменимые услуги эти животные могут оказывать человеческим сообществам. Мы должны понять, если мы потеряем этих животных, потери ждут всё человечество. Чем лучше мы будем понимать, чем они нам полезны, тем больше сможем создавать взаимовыгодных ситуаций, от которых выиграют как эти виды, так и люди", – цитирует пресс-релиз слова Джеймса Уотсона (James Watson), одного из авторов работы.
К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали об эпохе нового массового вымирания и о том, как риск исчезновения зависит от размера животного.
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