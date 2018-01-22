Мутко: у России есть около 260 спортсменов, соответствующих критериям МОК

В преддверии предстоящих Олимпийских игр вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию со списком российских спортсменов, которые могут быть допущены до участия в Олимпиаде. При этом он назвал примерное количество атлетов, подходящих под требования Международного олимпийского комитета (МОК).

"Мы организовали рабочую группу, главой которой является первый вице-президент Олимпийский комитете России Станислав Поздняков, – пояснил Мутко, слова которого приводит ТАСС. – В понедельник приедут члены МОК, и с ними будет обсуждаться список примерно в 258 спортсменов, соответствующих всем требованиям. Вместе мы рассмотрим потенциальных олимпийцев".

"У нас сейчас практически в каждом виде спорта есть неплохая молодежь, перспективные спортсмены, которые смогут реализовать свой потенциал. Это фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, Софья Тихонова в прыжках на лыжах с трамплина, в конькобежном спорте имеем относительно молодых Павла Кулижникова, Софью Посвирнову. Также у нас полностью обновлены команды лыжников и бобслеистов, и мы стараемся оградить их всех от политических скандалов, хотя им сложно – они до сих пор не знают, станут ли они участниками Олимпиады или нет".

Напомним, что МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил во время проведения Игр-2014 в Сочи. До Олимпиады будут допущены лишь спортсмены, не имевшие ранее дисквалификаций и допинговой истории. Окончательный список россиян будет оглашен в конце января.