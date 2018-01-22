В уральском морге ввели "самообслуживание"

В морге городской больницы Каменска-Уральского (Свердловская область) введено "самообслуживание": если граждане привозят умерших после 15:00, то им предстоит самостоятельно переносить тела в спецпомещение. Об этом сообщают местные СМИ.

По данному факту начала проверка.

"Министр назначил проверку. Завтра туда выезжает комиссия Минздрава", — заявил РИА Новости пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.