В Тверской области сгорела единственная в регионе мастерская гуслей

Единственная мастерская гуслей "Мир гуслей" в Тверской области полностью сгорела. Пожар и его последствия сняли на видео.

ЧП произошло около 03:45 в воскресенье, 21 января, в селе Пушкино в Калининском районе Тверской области.

Как сообщают местные СМИ, мастерская была создана в 2012 году жителем Санкт-Петербурга. Небольшое предприятие давало 15 рабочих мест жителем Пушкино.

"Сказать, что мы в шоке — ничего не сказать. Сгорело детище, которое Сергей Горчаков с нуля создавал в течении 5 лет. Чтобы гусли вновь зазвучали по всей стране, Сергеем была проделана огромная работа. Так мастерская выросла от 1 человека до уровня производства, где до сегодняшнего дня трудились 15 человек. Сегодня все эти люди остались без любимого дела", — сообщается на странице "Мира гуслей" ВКонтакте.

Сейчас проводится сбор пожертвований на восстановление мастерской. Причина пожара пока не установлена.