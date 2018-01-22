В Москве началось прощание с Шаинским

В Московском доме композиторов началось прощание с Владимиром Шаинским. Композитор скончался 25 декабря в Сан-Диего после продолжительной болезни, ему было 92 года. Родственники решили похоронить Шаинского в Москве, согласно его последней воле.

На сцене установили закрытый гроб в окружении траурных венков от Министерства культуры РФ, департамента культуры Москвы, Союза московских композиторов, Иосифа Кобзона, Игоря Крутого и других. Там же разместили фотографию улыбающегося Владимира Шаинского.

Одним из первых проститься с композитором пришел певец Лев Лещенко, передает РИА Новости. Артист отметил, что Шаинского, озвучившего целую эпоху, можно смело называть гением.

"Он дарил нам много радости и много счастливых минут. Это было истоками нашей жизни", — сказал Лещенко.

Он добавил, что до последних минут Шаинский смотрел на мир по-детски наивно и трогательно. "Сегодня мы прощаемся с детством", — сказал Лещенко.

Похоронят Владимира Шаинского на Троекуровском кладбище.