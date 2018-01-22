Станислав Черчесов: подготовка футбольной сборной идет по плану

Наставник футбольной сборной России Станислав Черчесов поделился планами подготовки национальной команды к домашнему первенству мира, которое пройдет в нашей стране летом нынешнего года. Тренер отметил, что очень рассчитывает на поддержку болельщиков накануне World Cup.

По словам Черчесова, майские планы подготовки к турниру не изменились: "Четыре дня отдыха после завершения чемпионата России, сбор в австрийском Нойштифте, 30 июня – матч против хозяев в Инсбруке. Все в силе".

Тренер сборной поблагодарил РФС, Виталия Мутко, а также нынешнего руководителя Союза Александра Алаева: "Помните пустые трибуны в Инсбруке на контрольном матче против чехов и в Монако против сербов? На этот раз все продумано. Австрийцы поддержат своих 30-го числа, а против турок 5 июня мы сыграем дома. И коммерчески, и эмоционально заполненные стадионы будут очень кстати".

"Все у нас идет по плану, — цитирует Черчесова Спортбокс.Ru. – Планомерно, вдумчиво, спокойно, по-рабочему. Будем чувствовать приближение крупного турнира чуть позже. Мы готовимся. И все будет происходить у всех на глазах. Вот на столе толстая папка. Такая есть на каждого игрока. Полный анализ, сбалансированная работа по всем направлениям, учет малейших нюансов. И никак иначе".

Говоря о травме основного защитника сборной спартаковца Джикии, тренер отметил, что для него ситуация знакомая: "Гладко никогда не бывает. Как ни печально, но ни одного сбора мы не провели в оптимальном составе. Такая вот плохая норма, как ни кощунственно звучит. А Джикии сочувствую и желаю побыстрее поправиться".

"Плюсов в ситуации нет, но жизнь есть жизнь: теперь задача прооперироваться и восстановиться. Организмы разные, кто-то за шесть месяцев поправляется, кто-то за три. Сейчас тему закрываем, чтобы никого не будоражить, включая Джикию, и продолжаем планомерную каждодневную работу. Хотя опыт подсказывает, что восстановиться к чемпионату мира Георгию будет сложно", — считает Черчесов.

Наставник не стал развивать тему "присмотреть в оборону кого-то нового": "Новый – это кого мы вообще не знаем. А мы уже практически со всеми знакомы, потенциальные кандидаты в команду у нас на виду. Будем смотреть, кто в каком состоянии. Для этого есть 10 туров [чемпионата России, — прим. ред.], не больше, но и не меньше".

Тренеру задали вопрос, как он относится к переходам игроков сборной из клуба в клуб, не может ли это сказаться на сборной: "Естественно, в каждом случае у меня мнение есть. И я его довожу как самим футболистам, так и тренерам, если они интересуются. Но не в плане – уходить или оставаться, а с информативной точки зрения. Решение же – только за игроками и клубами".