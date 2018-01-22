Появилось видео лобового ДТП на Пхукете, в котором погибли две россиянки

Смертельное лобовое столкновение попало в объектив камеры наблюдения.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 января, на острове Пхукет в Таиланде.

На кадрах видно, как в остановившийся минивэн лоб в лоб влетает белый Nissan Almera, который выехал на полосу встречного движения.

В легковушке находились две гражданки РФ в возрасте 68 и 67 лет, вел машину гражданин Украины. После ДТП все находившиеся в Nissan были экстренно госпитализированы. Женщины скончались в больнице.

Ранее сообщалось, что погибшие ехали в аэропорт.

В данный момент по факту ДТП проводится проверка, у водителя будут взяты анализы на наличие наркотиков и алкоголя в крови.