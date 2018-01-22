Макарова с Суаресом пробились в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Макарова в паре с Бруно Суаресом из Бразилии преодолела этап 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне. Теннисисты в миксте одержали победу над австралийцами Самантой Стосур и Смауэлем Гротом – 6:7 (4:7), 6:3 (11:9). Спортсмены провели на корте 1 час 16 минут.

В четвертьфинале российско-бразильский тандем сыграет с победителями противостояния Андреа Сестини-Главачкова (Чехия)/Эдуард Роже-Васслен (Франция, 6) – Надежда Киченок (Украина)/Марсель Гранольерс (Испания).

Отметим, что Екатерина Макарова является единственной представительницей России в миксте.