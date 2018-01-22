В Омской области в частном доме сгорели пятеро приемных детей

В Омской области при пожаре в частном доме погибли пять детей.

Трагедия произошла в понедельник днем в селе Седельниково. Загорелся двухэтажный деревянный дом. Огонь удалось локализовать за полчаса.

Как передает "Интерфакс", в сгоревшем доме были обнаружены тела пяти детей: четырех девочек (6, 10, 11 и 18 лет) и 16-летнего мальчика. Все они были приемными. Мать детей госпитализирована. Двое других детей и их приемный отец, 1963 года рождения, не пострадали.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Кроме того, прокуратура проверит действия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать хлопок газовоздушной смеси (накануне заправленный газовый баллон принес хозяин дома). Точная причина пожара будет названа после осмотра места происшествия и заключения экспертов.