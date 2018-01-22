Кипяток, макияж и француз, ударивший велопробегом по сибирскому морозу. Видео

Из-за очень сильных даже для Сибири холодов отменяют автобусные рейсы и закрывают трассы. Аномальные морозы в последние дни охватили огромную территорию: Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Красноярский край и Хакасию.

Однако для настоящих сибиряков трескучие морозы – повод испытать себя на прочность и придумать необычные развлечения.

Так, например, один из жителей Енисейска (Красноярский край) решил посмотреть, что будет, если при минус 50 градусах вылить кипяток из кружки в воздух. Видео того, что получилось, он прислал на сайт "Мобильный репортер", запустивший флешмоб #зима24.

А вот жительница Якутии внезапно стала известна в Сети как Снежная королева после кадров, на которых мороз густым инеем покрыл ее брови и ресницы.

&amp;lt;/ifr mozallowfullscreen webkitallowfullscreen allowfullscreen&amp;gt;

Есть и те, кто решает проверить на прочность и себя, и свой велосипед. И ладно бы привычные к таким низким температурам морозам жители Дальнего Востока и сибиряки, но даже европейцы поддаются искушению потягаться с "Дедом Морозом".

Правда, в отличие от человека, двухколесное средство передвижения ему сдается достаточно быстро. По крайней мере, так произошло с французом, который решил доехать на велосипеде до полюса холода — Оймякона, но по пути у него от мороза лопнули шины.

Так что продолжить свое экстремальное путешествие велосипедист Ив Шалуан, который уже проехал 700 километров по Восточной Сибири, смог только после того, как в Якутии после минус 65 потеплело до минус 40 градусов.