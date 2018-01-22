На синей ветке московского метро произошел сбой движения

На Арбатско-Покровской линии московского метро произошел сбой в движении поездов. Об этом сообщается в понедельник на странице метро в Twitter.

12:40 Арбатско-Покровская линия. Увеличены интервалы движения поездов на восточном участке линии по техническим причинам. — Московское метро (@MetroOperativno) 22 января 2018 г.