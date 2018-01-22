Собутыльника, отказавшегося дать денег на выпивку, бросили в ванну с кипятком

22 января 201813:21
Собутыльника, отказавшегося дать денег на выпивку, бросили в ванну с кипяткомЧитайте нас в Telegram
В городе Невинномысск (Ставропольский край) двое местных жителей убили собутыльника, бросив его в ванну с горячей водой.
Мужчины выпивали в квартире своего знакомого. Однако после того, как тот отказался дать им еще денег на алкоголь, решили бросить его в ванну.
"В результате мужчина получил термические ожоги нескольких областей тела и травматический шок, от которых скончался на месте", — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
Теперь преступникам грозит до 15 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" УК РФ.
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