Ольга Зайцева: допинговые дела россиян взялись из ниоткуда

Экс-биатлонистка сборной России Ольга Зайцева высказалась по поводу предстоящего ей разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS), посвященного ее "допинговому делу". Спортсменка считает, что большинство обвинений в адрес российских олимпийцев сфабрикованы.

"Эта медаль [серебряная награда Олимпиады-2014 в эстафете, – прим. ред.] для меня самая важная, потому что была выиграна в моей родной стране. Я никогда не употребляла допинг, всегда была против этого", — заявила Зайцева.

"Для меня очень важно это доказать, и я делаю для этого все возможное, — цитирует биатлонистку Спортс.Ru со ссылкой на CNN. – Хочу доказать свою невиновность, чтобы убрать этот грязный след со своей чистой карьеры. Хочу, чтобы мои дети никогда больше ничего такого не видели и не слышали об этом".

"Все доказательства о допинге в Сочи-2014 – сфабрикованы и появились из ниоткуда. Это все чьи-то фантазии, и я не понимаю, почему люди им верят. Эти обвинения просто нереальны и безосновательны", — сказала наша спортсменка.