Хоккейный "Адмирал" находится на грани банкротства

Хоккейный "Адмирал" находится на грани банкротстваЧитайте нас в Telegram
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" из Владивостока может быть признан банкротом в самое ближайшее время. Известно, что дальневосточный клуб задолжал деньги большинству поставщиков различных услуг: авиакомпаниям, гостиницам медицинским центрам и экипировщикам.
Как сообщает "Спорт-экспресс", в арбитражном суде Приморского края в среду, 24 января рассмотрят вопрос о присвоении "Адмирала" статуса банкрота. Кроме того, клуб имеет задолженности и перед игроками. Причем свои зарплаты не получают как действующие хоккеисты "моряков", так и уже расторгнувшие свои соглашения с клубом игроки. "Адмирал" пока не имеет средств для избавления от долгов, что может привести к банкротству уже в феврале.
Напомним, что ситуация вокруг "Адмирала" не является прецедентной: ранее процедуры банкротства в разные годы проходили московские клубы "Спартак" и "Динамо".
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