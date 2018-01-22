Москва проводила Шаинского аплодисментами

Композитора Владимира Шаинского проводили в последний путь аплодисментами и криками "Браво!" – в Московском доме композиторов завершилась гражданская панихида, передает РИА Новости.

Проститься с композитором пришли певцы Иосиф Кобзон и Лев Лещенко, замминистра культуры Александр Журавский, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие.

Владимир Шаинский скончался 25 декабря в Сан-Диего после долгой болезни. Родственники решили похоронить его в Москве – таково было желание покойного.