Песков: слова о непубличных встречах Путина и Порошенко трактовали неверно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его слова о встречах Владимира Путина и Петра Порошенко трактовали неверно.

Он подчеркнул, что не говорил о "непубличных встречах" двух президентов. По его словам, речь шла о напряженном рабочем графике Путина, который "изобилует мероприятиями, не выносящимися в публичную плоскость".

"О контактах Путина и Порошенко я не говорил", — сказал Песков.

Кроме того, как сообщает "Интерфакс", в Кремле в очередной раз выразили сожаление в связи с тем, что Киев не выполняет Минские договоренности, а наоборот предпринимает "шаги, которые наносят существенный урон перспективам реализации договоренностей".

В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" Песков, отвечая на вопрос о контактах российского и украинского президентов, сказал: "Действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ, бывают разные телефонные переговоры, о которых мы не делаем официальных сообщений".