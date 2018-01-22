Australian Open. Новая жертва американца по имени Теннис

Очередную сенсацию на Открытом чемпионате Австралии по теннису преподнес американец Теннис Сандгрен, стоящий на 97-й строчке рейтинга АТР. После того, как он обыграл "сеяного" швейцарца Стэна Вавринку, игрок со спортивным именем выбил и пятую ракетку турнира Доминика Тима.

Австриец Тим боролся изо всех сил и дважды сравнивал счет после того, как Сандгрен выходил вперед. Однако в решающем пятом сете преимущество вновь оказалось на стороне Тенниса: счет матча 6:2, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:3 в его пользу.

Два других "бумажных" фаворита свои матчи четвертого тура выиграли. Вторая ракетка Australian Open швейцарец Роджер Федерер не испытал особых проблем в игре против венгра Мартона Фучовича – 6:4, 7:6, 6:2. А экс-игрок Топ-10 чех Томаш Бердых ("посев" №19) был сильнее итальянца Фабио Фоньини (№25) – 6:1, 6:4, 6:4.