Светофор разбудил уснувшего на дороге тверского школьника

Подбадривания приятелей и общая суета на пешеходном переходе в Твери не смогли придать живости фактически заснувшему на проезжей части школьнику — разбудить его смог только оказавшийся на пути светофор. За пробуждением мальчика проследил один из водителей.

Эти кадры Игорь Тверской снял в понедельник утром на пересечении улиц Бориса Полевого и Строителей. На записи видно, как тяжело парнишке дается дорога в школу — он еле-еле переставляет ноги и последним выходит на тротуар. Следом за приятелями он поворачивает направо, но через пару шагов утыкается головой в светофор, "неожиданно" оказавшийся в этом месте.

"Жалко бедолагу!", "День не задался у парня с самого утра", "Поднять подняли, а разбудить забыли", "Утро оно да, такое" откликнулись пользователи "ВКонтакте" на опубликованную запись. Сколько еще шишек набил ученик, пока добрался до школы, остается только гадать.