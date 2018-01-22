Французская "Черная вдова" отравляла богатых ухажеров

Во Франции к 22-м годам тюрьмы приговорили 57-летнюю жительницу Ниццы Патрисию Дагорн, которая знакомилась с богатыми пенсионерами, накачивала их антидепрессантами, а затем просила оформить на нее завещание. От действий преступницы погибли двое мужчин, сообщает NY Post.

"Черная вдова Ривьеры" знакомилась с богатыми пенсионерами через специальные сайты, объявления в Сети и даже на улицах.

Патрисию Дагорн соблазняла мужчин, травила их "Валиумом" и другими транквилизаторами, после чего вымогала деньги. Известно как минимум о четырех жертвах француженки.

Два любовника "Черной вдовы" погибли.

Прокурор просил для убийцы 30 лет тюрьмы. По словам обвинения, в словах подсудимой, которые она произнесла на допросе, не было ни слова правды. Это был не первый срок для "Черной вдовы". Ранее Дагорн отсидела пять лет за мошенничество и воровство.