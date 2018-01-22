В лютый мороз у больницы в Нефтеюганске насмерть замерз 33-летний мужчина

Следователи по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) разбираются в обстоятельствах смерти 33-летнего мужчины. Как сообщается на сайте ведомства, об обнаружении его тела рядом с больницей Нефтеюганска сообщили в правоохранительные органы 20 января. В тот день на улице стоял мороз минус 37 градусов.

По предварительным данным, он умер от переохлаждения. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По пока неподтвержденным сведениям, скончавшийся — приезжий из Сургута, передает РИА Новости.