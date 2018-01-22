Турецкие танки в Сирии: к чему приводит политика США

Вооруженные силы Турции начали наступление на сирийский город Африн с нового направления. Турецкие танки вышли из города Азаз (это на северо-западе Сирии) и двинулись к зоне боевых действий. Эту военную операцию прокомментировал Сергей Лавров. Он заявил: сирийских курдов, которые базируются в Африне, провоцируют Соединенные Штаты. Пытаются убедить их не вести переговоры с Дамаском, поощряют сепаратистские настроения и главное — поставляют им современное вооружение.

Столкновения в сирийском кантоне Африн начались в минувшие выходные. Хотя боевые действия происходят на территории Сирийской арабской республики, участвуют в них не сирийцы. В Африн с севера идет армия Турции, сам кантон занят силами курдов, прежде всего, Отрядами народного ополчения YPG.

Причина конфликта: Анкару обеспокоило, что в прямой близости от турецкой границы расположилась вооруженная группировка, размер которой по разным оценкам составляет от 10 до 30 тысяч человек. Причем неясно, кому они подчиняются, и куда дальше пойдут. Зато известно, кто снабжает этих людей оружием.

"Создание США сил безопасности границы в Сирии — грубое вмешательство во внутренние дела Сирии", — прокомментировал этот момент министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

История сотрудничества курдского ополчения с Соединенными Штатами началась еще при Обаме. В рамках своей стратегии Пентагон занимался формированием и подготовкой отрядов местного ополчения для борьбы с террористами. В массе своей такие команды пропадали, едва попав в Сирию, оружие продавали, сами примыкали к более крупным радикальным группировкам. Ставка на курдов была первой, которая оправдала себя. И то нужен был постоянный контроль плюс поддержка авиации.



"Что доказало свою эффективность, равно в Сирии, в Кобани и в Ираке — это когда мы и тренируем, и снабжаем бойцов, — отмечает официальный представитель Госдепартамента США (2015-2017) Джон Кирби. — Еще более эффективным получается, когда использование таких сил сопровождается поддержкой с воздуха".

В 2014 году курдам поставили 24 тонны оружия и боеприпасов, год спустя — 120 тонн, и дальше поставки не прекращались. Получали приборы ночного видения, бронежилеты натовского образца. Впоследствии, когда террористы перестали представлять серьезную угрозу и в Сирии и в Ираке, США продолжали слать деньги и оружие курдам.

В ноябре появились слухи, что администрация Трампа хочет свернуть финансирование курдского ополчения. На официальном уровне эта информация так и не подтвердилась.