Три тысячи макак-крабоедов атаковали монахов и разорили деревни в Таиланде

Провинция Сисакет в Таиланде подверглась нападению трех тысяч макак-крабоедов. От их набегов уже пострадали две деревни и буддийский монастырь, сообщает South China Morning Post.

Местные жители закрывали окна и двери своих домов, однако настырные макаки все равно попадали в жилища через вентиляцию. Они разбрасывали вещи, разбрасывали продукты из холодильников, а в полях нанесли ущерб посевам, оставив людей без урожая.

Немало хлопот и неприятностей доставили животные и монахам в буддийском монастыре. Монахи пытались подкармливать макак едой, которую приносили в качестве пожертвований, но ее тоже не хватало, и они продолжали безобразничать.

Как отмечают тайские СМИ, местные жители считают макак-крабоедов достопримечательностью, которая привлекает туристов, поэтому относятся к их безобразиям с терпимостью.

Однако в последнее время из-за чрезмерно расплодившейся популяции приматам не хватает традиционных источников корма, и поэтому они стали устраивать набеги на жилища людей и на поля с урожаем. Теперь местные жители вынуждены обратиться к властям с просьбой все-таки ограничить рост популяции этих макак.