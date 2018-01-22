СМИ: Шорт-трекист сборной России Виктор Ан не допущен до Олимпийских игр-2018

Российский шорт-трекист Виктор Ан не попадет в окончательный список участников Олимпийских игр в составе сборной России. Он не допущен на Игры-2018 специально созданной комиссией по допуску Международного олимпийского комитета (МОК).

Основной причиной бана является раннее упоминание шестикратного олимпийского чемпиона в докладе Ричарда Макларена, сообщает "Спорт-экспресс". Более того, сообщается, что помимо Ана в Пхенчхан не отправятся еще нескольок спортсменов сборной России по шорт-треку. В частности, упоминаются имена Дениса Айрапетяна и Владимира Григорьева.

Однако по утверждению издания о таком решении ничего не известно президенту Союза конькобежцев России Алексею Кравцову.