Лошадь на полном скаку врезалась в машину в Магнитогорске

Две легковушки попали под "горячее копыто" перепуганной лошади, выскочившей на проезжую часть в центре Магнитогорска. Натиск одной лошадиной силы могла бы ощутить на себе и проходившая мимо девушка, но в последний момент животное изменило траекторию движения и ушло в сторону. Камера наблюдения зафиксировала похождения непарнокопытного.

Инцидент произошел около 18:40 в минувший вторник, 16 января, углу проспекта Ленина и улицы Бориса Ручьева. На кадрах видно, как сорвавшаяся с привязи лошадь несется по тротуару и на полном скаку вылетает на проезжую часть, где разбивает фару первой легковушки и тут же врезается в двигавшуюся рядом с ней. Удар был такой силы, что машину сдвинуло в бок.

Животное продолжило движение "на пониженной скорости", выбравшись на противоположную сторону дороги, но и тут едва не устроило ДТП — на пути попался пешеход. В последний момент лошадь ушла в сторону, немало напугав девушку.