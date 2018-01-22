Вице-президент США назвал сроки переноса посольства в Иерусалим

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что посольство США в Израиле будет перенесено в Иерусалим из Тель-Авива до конца 2019 года.

Как передает ТАСС, об этом он проинформировал мировую общественность, выступая с речью в Кнессете (парламенте Израиля).

По его словам, такое распоряжение отдал президент США Дональд Трамп. Пенс еще раз подтвердил, что американская администрация считает столицей Израиля Иерусалим.

Вице-президент США прибыл в Израиль вечером 21 января с трехдневным визитом в рамках ближневосточной поездки, в рамках которой он ранее посетил Египет и Иорданию.

Он должен был побывать в Израиле еще в декабре 2017 года, но его визит был перенесен из-за бурной реакции в арабском мире на решение Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Поскольку после этого заявление власти Палестины отказались от контактов с представителями США, Пенс не будет встречаться с палестинским руководством. При этом его речь в Кнессете пытались сорвать депутаты от фракции "Объединенный арабский список".