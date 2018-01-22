Порошенко заговорил об украинских оккупантах в Донбассе

Досадную оговорку допустил президент Украины Петр Порошенко, выступая по случаю Дня соборности. Глава украинского государства заявил, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта".

"И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта... российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины", — сказал Порошенко.

Выступление президента транслировали украинские телеканалы. Присутствующие встретили заявление аплодисментами, передает РИА Новости.

Оговорка – не первая в политической жизни украинского лидера. Так, в конце 2017 года он заявил, что никто лучше не знает о "подлости украинского режима", чем украинцы.