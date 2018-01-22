Пучдемон намерен сформировать правительство Каталонии

Карлес Пучдемон готов сформировать новое правительство Каталонии. Он заявил, что не может позволить себе отступить перед авторитаризмом, несмотря на угрозы Мадрида. Это заявление он сделал, выступая на конференции в университете Копенгагена.

На пост главы правительства автономии кандидатуру Карлеса Пучдемона предложил председатель парламента Каталонии Роже Торрен, сообщает ТАСС. Парламенту Каталонии отведено два месяца на избрание нового лидера. Иначе палата автоматически распускается, назначаются досрочные парламентские выборы.

В Испании продолжает действовать ордер на арест Пучдемона. Он и еще четверо лидеров сторонников независимости Барселоны от Мадрида покинули Испанию и обосновались в Брюсселе. Если Пучдемон вернется из Бельгии в пиренейское королевство, его могут немедленно задержать.

Принять присягу при новом избрании Пучдемон может только дистанционно или направив своего доверенного представителя. Любые возможные нарушения в ходе избрания нового глав региона намерен в суде обжаловать Мадрид.

Впрочем, Верховный суд Испании повторно отказал прокуратуре в выдаче евроордера на арест Пучдемона. Такое решение принял судья Верховного суда Испании Пабло Льярена. В первый раз прокуратура Испании требовала разрешить ей арестовать каталонского лидера по всей Европе в начале ноября 2017 года.

Пучдемона и четверых его соратников испанское правосудие преследует по обвинению в мятеже, бунте и растрате. В Испании им грозит до 30 лет тюрьмы после того, как 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Такое решение парламент Каталонии принял после проведения в регионе голосование о независимости. В ответ Мадрид ввел в Каталонии прямое правление, распустил региональный парламент и назначил досрочные выборы в Каталонии. На них победила партия, поддерживающая единство Испании, но сторонники независимости получили большинство и в новом парламенте.

Тем временем, каталонский кризис обошелся Испании в один миллиард евро.