СМИ: Индия покупает С-400. Началась финальная стадия переговоров

Переговоры о поставке зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" Индии близятся к концу. Как стало известно изданию Times of India, контракт планируют подписать в следующем финансовом году. Стоимость сделки оценивается в пять с половиной миллиардов долларов.

Индийские журналисты добавляют, что Республика покупает комплексы полностью, то есть пусковые установки, командные пункты, радары и машины обеспечения. Все это должны передать заказчику в течение четырех с половиной лет. Однако, как отмечает агентство РИА Новости, их собственный источник в оборонно-промышленном комплексе Индии пока эту информацию не подтверждает.

Напомним, что в конце прошлого года республиканские СМИ со ссылкой на директора по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова писали, что соглашение между Москвой и Нью-Дели находится "на очень продвинутом этапе". Правда, ни сроков, ни количество комплексов, ни их цену представитель компании не назвал. Чуть позже вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин подтвердил, что контракт может быть подписан в ближайшее время.

Таким образом Индия станет уже третьей страной, которая купила новейшие российские зенитные ракетные комплексы. Первым С-400 заказал Китай, следом за ним в очереди за "Триумфами" стоит Турция. Кстати, это первая страна НАТО, которая покупает российские ЗРК. Даже несмотря на протесты союзников по альянсу.

С-400 "Триумф" – самая совершенная серийная российская ЗРК. Один комплекс, а это командный пункт и несколько пусковых установок, способен одновременно обстреливать до 6 воздушных объектов. Причем максимальная дальность обнаружения цели достигает 600 километров, а ракета достанет противника на расстоянии до 400 километров. Список летательных аппаратов, которые может перехватить С-400 очень широк. В него входят как небольшие дроны, так и баллистические ракеты среднего и малого радиусов действия.