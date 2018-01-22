8 в 1: простой анализ крови выявит сразу несколько видов рака

В скором времени можно будет использовать всего один анализ крови для обнаружения различных видов рака. На это позволяют надеяться результаты предварительного испытания нового теста.

За последние несколько лет мир увидел немало экспериментальных тестов, называемых жидкой биопсией (liquid biopsy). Их создатели обещают обнаруживать и отслеживать развитие опухоли при помощи простого анализа крови. Многие из этих тестов предназначены для обнаружения одного вида рака путём выявления связанных с опухолями мутаций в последовательности ДНК.

Многие исследовательские группы сосредоточились на создании методов жидкой биопсии, чтобы изучать прогрессирование рака и направлять врачей при разработке плана лечения.

Последнее исследование, опубликованное в издании Science, отличается от прочих тем, что в его рамках проходило тестирование не только этих самых мутаций ДНК, но и аберрантных уровней (то есть отклонённых от нормы) определённых белков. Цель – попытаться обнаружить восемь различных видов рака.

Онколог Николас Пападопулос (Nickolas Papadopoulos) и его коллеги из онкологического центра Киммела при Институте Джонса Хопкинса захотели разработать тест, который сможет обнаруживать рак на ранних этапах, чтобы он легче поддавался лечению.

Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) не единожды писали о важности ранней диагностики заболевания. В частности, об этом рассказывал хирург-онколог директор Евразийской федерации онкологии Сомасундарам Субраманиан. Он отмечал: "Если рано выявить многие виды онкологических заболеваний, они могут быть излечены. При некоторых опухолях возможно почти стопроцентное излечение, если выявить заболевание на первой и второй стадиях. А если выявить поздно, то и 15 процентов людей мы не сможем спасти".

Но разработка таких диагностических тестов сложна: небольшие опухоли обычно не выделяют столько ДНК в кровеносную систему, как это делают более крупные "мишени". Есть и другая проблема — ложноположительные результаты. Неверно поставленный диагноз на основе таких тестов ведёт к чрезмерному стрессу у людей и ненужному и даже потенциально вредному лечению.

Исследователи искали способы сделать их метод жидкой биопсии более чувствительным, не повышая при этом риск ложноположительного результата. В разработанном им тесте, названном CancerSEEK ("Поиск рака"), анализируется содержание восьми белков и наличие мутаций в 16 генах.

Разработчики тестировали новую жидкую биопсию на людях, у которых ранее уже был диагностирован один из восьми видов рака: яичников, печени, желудка, поджелудочной железы, пищевода, толстого кишечника, лёгких или груди. Учёные исключили людей, чей рак распространился в другие части организма, чтобы сосредоточиться на ранних стадиях заболевания.

Испытание позволило обнаружить рак примерно у 70 процентов из более чем 1000 человек, у которых уже был диагностирован рак.

При этом эффективность теста CancerSEEK варьировалась в широком диапазоне в зависимости от вида рака: так, тест обнаружил 98 процентов случаев рака яичников, но лишь 33 процента случаев рака груди. Он смог точно определить орган, в котором развивается заболевание у 66 процентов пациентов. Но тест работал лучше на более поздних стадиях рака, чем на более ранних, обнаружив 78 процентов случаев заболевания на третьей стадии по сравнению с 43 процентами опухоли на первой стадии развития.

Тем не менее эти цифры достаточно высоки, чтобы проводить дальнейшие исследования в этом направлении, говорит исследователь онкологии Ницан Розенфельд (Nitzan Rosenfeld) из Кембриджского университета. "Даже если вы ловите только половину случаев рака, это уже хорошо", — говорит он. При этом, добавляет Розенфельд, пока неясно, может ли CancerSEEK обнаруживать случаи заболевания, которые ещё не были диагностированы.

Вопрос с ложноположительными результатами теста также пока стоит довольно остро. По словам учёных, некоторые кажущиеся здоровыми люди могут иметь воспалительные заболевания, изменяющие содержание в крови белков, на которые и нацеливается тест. Для решения этой проблемы могут потребоваться годы.

Чтобы получить лучший результат, исследователи уже проводят испытания CancerSEEK на 10 тысяч здоровых людей, говорит Пападопулос. Авторы работы планируют следить за здоровьем участников в течение пяти лет.

Разработчики надеются, что их исследование в конечном счёте может привести к созданию теста, который будет проще и дешевле, чем трудоёмкое секвенирование (оно сегодня включено в некоторых другие жидкие биопсии).

Тем временем, ожидается, что и другие команды будут улучшать свои методы, объединяя секвенирование ДНК с анализами крови, говорят эксперты. И результаты работ уже есть.

В частности, уже разработан ДНК-тест, диагностирующий смертельный рак груди на год раньше обычных методов. Сибирские учёные также создали тест-систему, способную распознать сложный для диагностики вид опухолей. К этому вопросу также подключился и искусственный интеллект, и надо сказать диагностирует заболевание он вполне успешно. О других важнейших исследованиях в области онкологии читайте в нашей специальной рубрике.