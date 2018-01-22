Роналдо желает приобрести футбольный клуб из Испании или Англии

Бывший игрок сборной Бразилии по футболу Роналдо сообщил, что в его планах является приобретение футбольного клуба. По его признанию, это должно стать первым шагом на пути к его избранию главой Бразильской конфедерации футбола.

"Для меня было бы большой честью встать у руля Футбольной федерации Бразилии, однако для начала я хочу испытать себя в большом клубе, – заявил бразилец, слова которого приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на Folha de S. Paulo. – На данный момент я планирую покупку клуба во втором дивизионе Испании или Англии. У меня есть желание сделать что-то новаторское и я думаю, что готов к такому вызову".

За 18-летнюю карьеру футболиста Роналдо сыграл за семь клубов. В составе сборной Бразилии он дважды становился чемпионом мира – в 1994 и 2002 году. Карьеру игрока "Зубастик" завершил в 2011 году.