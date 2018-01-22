Сечин: Шредер не берет деньги за работу в "Роснефти"

Бывший канцлер Германии и председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер отказался от вознаграждения за работу в качестве главы совета директоров "Роснефти". Об этом на пресс-конференции рассказал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Работа господина Шредера и сегодня в значительной мере способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Германией, — констатировал глава "Роснефти". — Вклад, который привносит Герхард Шредер в расширение российско-германского сотрудничества — не просто следствие каких-то симпатий или дружественных связей с российскими политическими лидерами, но осознанный шаг господина Шредера как идеолога развития российско-германского сотрудничества, это осознанная позиция, основанная на понимании стратегической важности такого сотрудничества для долгосрочного и устойчивого развития экономики Германии".

Игорь Сечин подчеркнул, что профессионализм и исключительные компетенции Шредера в качестве главы совета директоров, безусловно, будут способствовать развитию международного бизнеса "Роснефти" и выстраиванию конструктивных взаимоотношений с партнерами.

Как напоминает ТАСС, минувшей осенью акционеры "Роснефти" утвердили избрание совета директоров, к предыдущему составу добавились глава Минэнерго РФ Александр Новак и Герхард Шредер.