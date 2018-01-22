Защитник "Локомотива" Маргасов продолжит карьеру в "Тосно"

Футбольный клуб "Локомотив" объявил о переходе защитника команды Тимофея Маргасова в "Тосно". Футболист перешел в клуб из Ленинградской области на правах аренды до конца сезона 2017/18.

При этом уточняется, что по истечении срока арендного соглашения игрок вернется в расположение железнодорожников, поскольку сделка не подразумевает под собой право выкупа футболиста.

В "Локомотив" Маргасов пришел в феврале 2017 года. Всего он провел за "красно-зеленых" три поединка, которые были сыграны в минувшем сезоне. В нынешнем сезоне защитник не сыграл за "Локо" ни одной минуты.